Politie zoekt automobilist aanrijding

De politie is op zoek naar de bestuurder van de auto die woensdag 4 januari omstreeks 19.10 uur betrokken was bij een aanrijding met een fietser op de rotonde Westsingel-Merseloseweg in Venray.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. De bestuurder van de auto stapte uit en sprak met de fietser over het ongeval, zo meldt de politie van de basiseenheid Venray-Gennep op Facebook. 'Er zijn onderling geen gegevens uitgewisseld. Het enige wat bekend is, is dat het een zwartkleurige auto betrof'. De politie vraagt de bestuurder van de personenauto om contact met haar op te nemen. Eventuele getuigen kunnen zich ook melden bij de politie Venray-Gennep via telefoonnummer 0900-8844.