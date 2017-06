Maak kennis met wandelvoetbal

In wijkcentrum 't Stekske in Venray wordt op maandag 26 juni vanaf 10.00 uur een kennismakingsbijeenkomst gehouden over wandelvoetbal.

Na een korte presentatie wordt er op het trapveldje in de wijk een clinic verzorgd door de VVV-Venlo OldStars. VIA VVV, de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo, en Venray Beweegt nodigen geïnteresseerden uit om kennis te komen maken met deze nieuwe voetbalvorm en gezellig een balletje mee te trappen. Wandelvoetbal is voetballen zonder te rennen. Behalve dat er niet mag worden gerend, mag de bal niet boven heuphoogte komen en is het maken van slidings niet toegestaan. "Deze regels zijn bedoeld om de fysieke belasting laag te houden en blessures te voorkomen", aldus Ankie Billekens, projectleider bij VIA VVV. "Naast het voetballen gaat het bij wandelvoetbal vooral ook om de gezelligheid. In tegenstelling tot wandelvoetbal bij de vereniging, is wandelvoetbal in de wijk niet specifiek bedoeld voor 60-plussers. Iedereen die het gezellig vindt om dichtbij huis een balletje te trappen is welkom." Daarnaast verzorgen de VVV-Venlo OldStars op woensdag 28 juni vanaf 13.30 uur nog een clinic bij SV Oostrum.