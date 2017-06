Maak kennis met wandelvoetbal

In wijkcentrum 't Stekske in Venray wordt op dinsdag 27 juni vanaf 10.00 uur een kennismakingsbijeenkomst gehouden over wandelvoetbal.

Na een korte presentatie wordt er op het trapveldje in de wijk een clinic verzorgd door de VVV-Venlo OldStars. De tweede clinic vindt plaats op woensdag 28 juni vanaf 13.30 uur bij SV Oostrum. Wandelvoetbal wordt steeds populairder. Deze voetbalvorm, waarbij niet mag worden gerend, is oorspronkelijk bedoeld voor 60-plussers die graag nog een balletje willen trappen. Maar ook voor andere doelgroepen kan 'walking football' een leuke manier zijn om in beweging te blijven en (nieuwe) mensen te ontmoeten. Om de Venrayse bevolking en voetbalverenigingen kennis te laten maken met wandelvoetbal organiseert VIA VVV, de maatschappelijke stichting van VVV-Venlo, in samenwerking met Venray Beweegt een tweetal clinics in juni. Geïnteresseerde 60-plussers, maar ook voetbalverenigingen zijn van harte uitgenodigd om kennis te komen maken met wandelvoetbal. Kom sportief gekleed en vergeet de sportschoenen niet. Aanmelden kan bij Ankie Billekens, telefoon (077)3515806 of e-mail abillekens@vvv-venlo.nl.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.