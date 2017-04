Eerste interland voor Fabian Hendriks

Komende zondagmiddag speelt Fabian Hendriks van Lake Valley zijn eerste (jeugd)interland.

Dan staat in het KNVB-sportcentrum in Zeist de oefeninterland tegen België 0-17 op het programma. De wedstrijd is ter voorbereiding op het internationale kwalificatietoernooi in Portugal eind juni. De winnaar van dat toernooi mag deelnemen aan de Youth Olympic Games in Argentinie, in de zomer van 2018.