Zaalvoetballers geselecteerd voor onder17

De bondscoach van het Nederlandse zaalvoetbalteam, Max Tjaden, heeft vier jeugdspelers van Lake Valley uitgenodigd voor een selectieactiviteit op dinsdag 31 januari.

Elian Coppus (keeper), Fabian Hendriks, Nathan van Gerven en Mats Cuijpers mogen zich in het KNVB sportcentrum in Zeist gaan meten met andere talenten voor een plek in het nationale futsalteam onder17. De definitieve selectie zal in juni deelnemen aan een internationaal kwalificatietoernooi in Portugal. Tegenstanders daar zijn naast het gastland Portugal, Spanje en Italie, de absolute wereldtop op zaalvoetbalgebied. De teams die zich kwalificeren mogen in 2018 deelnemen aan de Youth Olympic Games in Buenos Aires (Argentinië).