Freek Thoone verlaat Achilles'29

Freek Thoone stapt na dit seizoen over van eerstedivisionist Achilles'29 naar eersteklasser AWC uit Wijchen. De 31-jarige aanvoerder had een aflopende verbintenis bij Achilles'29. Contractverlenging was voor hem geen optie. "Ik wil meer tijd besteden aan mijn werk en mijn gezin", meldt Freek Thoone. "Ik heb een fantastisch tijd gehad bij Achilles, maar de tijd is gekomen om een stapje terug te doen."

De combinatie tussen zijn werk als sportconsulent bij de gemeente Venlo en het voetballen bij Achilles werd volgens Thoone steeds lastiger. Hij is bezig aan zijn vijfde seizoen bij de Groesbeekse club, die mogelijk gaat degraderen uit de Jupiler League. De aanvaller uit Leunen kwam in 2012 over van SV Venray. Op de teller van Thoone, die dit seizoen tot één treffer kwam, staan tot dit moment 152 gespeelde competitiewedstrijden. Hij trof in totaal 43 maal doel voor de club uit Groesbeek. "Ik heb met een aantal clubs gesproken, maar bij AWC ga ik op een mooi niveau spelen en hoef ik maar twee keer te trainen. Ik heb zin in een nieuwe uitdaging bij AWC, maar wil eerst positief afsluiten bij Achilles'29."