Eneco Tour wordt BinckBank Tour

De wielerronde Eneco Tour gaat verder als de BinckBank Tour. De beursgenoteerde Nederlandse online beleggersbank maakte woensdag bekend zich de komende vijf jaar als hoofdsponsor aan de enige meerdaagse wielerwedstrijd uit de UCI WorldTour in Nederland en België te hebben verbonden.

De etappewedstrijd vindt dit jaar begin augustus plaats. De ploegenpresentatie is op 6 augustus in Breda. Een dag later, op maandag 7 augustus, is Venray de finishplaats. Op zondag 13 augustus later wordt de etappekoers in het Belgische Geraardsbergen afgesloten. De editie van 2017 heeft verder aankomsten in Leidschendam, Ardooie, Lanaken, Sittard-Geleen en Houffalize. De organisatie van de wielerwedstrijd is in handen van sportmarketingbureau Golazo Sports. De Stichting Wielerpromotie Venray is momenteel druk bezig met de voorbereiding op de komst van de BinckBank Tour naar Venray. "We hebben lang moeten wachten op de nieuwe naam, maar nu kunnen we echt aan de slag met de promotie en de verdere organisatie van dit wielerspektakel, dat op kermismaandag 7 augustus naar Venray komt en tienduizenden fans trekt", zegt bestuurslid Christ van den Munckhof.