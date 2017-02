Profpeloton finisht op kermismaandag in Venray

Venray is de eerste finishplaats van de UCI WorldTour meerdaagse rittenwedstrijd die in augustus in België en Nederland wordt gereden (voorheen Eneco Tour, red.). De finish van de eerste etappe vindt plaats op kermismaandag 7 augustus op de Noordsingel in Venray. Dat heeft organisator Golazo de Stichting Wielerpromotie Venray laten weten.

Deze eerste rit in lijn eindigt op de Noordsingel in Venray. Binnenkort maakt de organisatie het volledige routeschema en de nieuwe hoofdsponsor van deze ronde bekend. "Dat Venray finishplaats is van de editie 2017, was al langer bekend", zegt bestuurslid Christ van den Munckhof van de Stichting Wielerpromotie Venray. "Maar tot deze week waren de opties kermismaandag of –dinsdag. Nu kunnen we aan al onze sponsoren, partners en vrijwilligers laten weten dat het definitief kermismaandag 7 augustus wordt en écht aan de slag. In maart beleggen we een informatieavond voor mensen en/of verenigingen die ons bij de organisatie willen helpen."

Deze week in Peel en Maas meer informatie.