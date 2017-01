In de topklasse D leden de zaalvoetballers van Lake Valley maandagavond een 11-3 nederlaag tegen ZVC Holz.

In Kerkrade was de thuisploeg een maatje te groot. ZVC Holz nam voor de pauze al royaal afstand (7-1), waarna Lake Valley na rust de schade beperkt kon houden. B-speler Fabian Hendriks maakte zijn debuut bij Lake Valley. "Het was niet goed van onze kant en de tegenstander was gewoon te goed voor ons. Snel vergeten, leren en op naar de volgende wedstrijd", aldus coach Frank Brands na de nederlaag. Lake Valley speelt op vrijdag 20 januari thuis tegen Neerbeek.