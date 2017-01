De brandweer heeft zondagavond met behulp van twee blusvoertuigen, een ladderwagen en een waterwagen een uitslaande brand in een vrijstaand huis aan de Pelgrimslaan in Smakt geblust.

De brand brak rond 18.10 uur uit. Niet veel later sloegen de vlammen naar buiten. Er was op dat moment niemand meer in het huis aanwezig. Even voor 19.00 uur kon het sein brand meester worden gegeven.