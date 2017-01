Woningbrand snel geblust

De brandweer werd zondagmiddag rond 13.00 uur opgeroepen voor een brand in een huis aan de Kruidenlaan 53 in Venray.

Het vuur brak waarschijnlijk uit in een defecte wasdroger of een wasmachine op de zolder van de woning. De brandweer, die na de melding met twee blusvoertuigen en een waterwagen uitrukte, had de zolderbrand, die gepaard ging met een stevige rookontwikkeling onder het dak, snel onder controle en kon binnen een paar minuten het sein brand meester geven. De schade in het huis bleef beperkt. De bewoners konden het pand tijdig verlaten. Het onderzoek naar de precieze oorzaak van de brand is opgestart.