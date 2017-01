Politie zoekt getuigen roofoverval Vierlingsbeek

De politie van Boxmeer is met spoed op zoek naar informatie over een roofoverval, In de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 januari rond 24.00 uur, op een woning aan de Parallelweg in Vierlingsbeek.

Ze zoekt met name naar een donkerkleurige VW Golf, die na de overval is weggereden in de richting van Holthees. 'Wij zijn op zoek naar getuigen van dit voorval of personen die dit voertuig hebben zien rijden. Delen van dit bericht wordt gewaardeerd, alvast bedankt voor uw informatie', meldt de politie op Facebook. Meer details over de overval heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Getuigen kunnen zich melden bij de politie via het telefoonnummer 0900-8844.