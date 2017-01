Politie zoekt getuigen poging beroving

De politie is op zoek naar mensen die informatie hebben over een poging tot beroving, zaterdagavond omstreeks 20.30 uur op de Julianasingel in Venray.

De dader reed op een damesfiets. Hij is tussen de 20-30 jaar oud, heeft een slank postuur, een smal, ingevallen gezicht, een blanke huidskleur en is circa 1.75 meter lang. Hij droeg een donkerblauwe spijkerbroek en een zwarte, gewatteerde jas. Meer informatie heeft de politie tot op heden niet bekendgemaakt over het incident.

Informatie kan worden doorgegeven aan de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.