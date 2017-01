Alle kinderen tellen mee

Ouders in de gemeente Venray kunnen ook dit jaar een aanvraag indienen bij drie kinderfondsen: het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld Venray.

De fondsen zijn bedoeld voor gezinnen met een laag inkomen, die niet genoeg geld hebben om hun kinderen lid te laten worden bij een sport- of muziekvereniging, een bezoek aan het museum te brengen of bepaalde lesmaterialen aan te schaffen. De hoogte van de bijdrage verschilt per fonds. Het Jeugdsportfonds vergoedt bijvoorbeeld maximaal 225 euro voor sportgerelateerde voorzieningen en het Jeugdcultuurfonds tot 419,75 euro voor cultuurgerelateerde voorzieningen zoals muziek, dans of theater. Een aanvraag bij deze twee fondsen kan alleen worden ingediend door een zogenoemde intermediair, zoals scholen, het Platform Lage Inkomens Venray en de Papierkroam van Synthese. Bij de Stichting Leergeld (www.leergeldvenray.nl) kunnen ouders tot een bedrag van 250 euro terecht voor een vergoeding van bijvoorbeeld lesmaterialen of schooltassen. De kinderfondsen zijn bedoeld voor inwoners van de gemeente Venray met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm én een beperkt vermogen (maximaal 11.840 euro).