Ontbijten in de natuur

Op zaterdag 24 juni organiseert IVN Geijsteren-Venray een natuurontbijt en excursie bij de kasteelruïne van Geijsteren. Het natuurontbijt is bedoeld voor leden die het afgelopen jaar lid zijn geworden van het IVN Geysteren-Venray en voor mensen die overwegen lid te worden. Het ontbijt begint om 09.30 uur. Deelname is gratis. Aanmelden verplicht via info@ivn-geysteren-venray.nl onder vermelding van 'natuurontbijt'.