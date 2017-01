Vogelcursus IVN

IVN Geijsteren-Venray start in het voorjaar met een vogelcursus voor beginnende vogelaars.

In vier theorielessen worden veertig vogels besproken. Tien vogelsoorten per les in vier verschillende biotopen: rondom huis; bos en heide; akker en weide, water en ven. De theorielessen vinden plaats op de woensdagen 1 maart, 29 maart, 12 april en 26 april in De Kemphaan in Venray. Naast de theorie wordt het vogels kijken ook in de praktijk gebracht. Tijdens vier excursies wordt in de vier verschillende biotopen op zoek gegaan naar de behandelde vogels. De kosten bedragen 65 euro voor niet-leden, dit is inclusief de nieuwe zakgids Vogels van Peter Hayman. Opgeven kan via e-mail info@ivn-geysteren-venray.nl. Plaatsing is definitief als het bedrag is overgemaakt op rekening NL36RABO 0156 320 339.