Als VIP naar concert Luchtmachtorkest?

Muziek zit in Venray letterlijk in de lucht als het befaamde Orkest van de Koninklijke Luchtmacht zaterdag 20 mei een exclusief openluchtconcert geeft in hartje Venray. De krijgsmacht viert het 100-jarig bestaan van de grondgebonden luchtverdediging, gevestigd in Vredepeel. De gemeente en de krijgsmacht bieden daarom de Venraynaren het concert aan. Vijftig inwoners van de gemeente kunnen daar met introducé als VIP bij aanwezig zijn.

VIP worden is heel eenvoudig. Surf naar www.venraybloeit.nl/vip en vul het formulier in. Elke week worden uit de aanmeldingen tien VIP's getrokken. Zij ontvangen twee VIP-kaarten in de bus. Via Facebook worden elke week de winnaars bekendgemaakt. De 50 VIP's met hun introducé worden zaterdag 20 mei om 18.45 uur verwacht in de foyer van de schouwburg. Daar genieten ze samen met de overige genodigden van een hapje en een drankje. Om 19.45 uur wandelen de VIP's en de genodigden naar het Henseniusplein, waar gereserveerde stoelen klaar staan. Om 20.00 uur kunnen ze vanaf de eerste rang genieten van het spetterende optreden van het orkest van Koninklijke Luchtmacht. Het orkest, aangevuld met zangers en zangeressen, speelt in Venray voor de eerste keer in Nederland hun nieuwe show, getiteld Dance. Voor één persoon wordt 20 mei een extra bijzonder dag. Uit de 50 VIP's wordt een Super-VIP getrokken. Hem/haar wacht mét introducé een luxe behandeling. Ze worden met speciaal vervoer thuis opgehaald en na afloop van het concert ook weer netjes thuisgebracht.