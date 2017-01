Verlenging pilot dagbesteding

De pilot arbeidsmatige dagbesteding is met een jaar verlengd. Mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen de kans om passende werkzaamheden te verrichten. Zes bedrijven (De Kans, Het Werkhuis, LJ Woodproducts, De Gazonman, NLW en Innovium) nemen eraan deel.

Zij zorgen voor intensieve begeleiding van de deelnemers die worden voorgedragen door de gemeente en zorgaanbieders. Het afgelopen jaar waren er 37 deelnemers. "We weten nu nog onvoldoende. Vandaar dat de proef met een jaar is verlengd. Ook NLW heeft zich er nu bij aangesloten", zegt wethouder Lucien Peeters (CDA). Het doel is dat de deelnemers een goede basis krijgen om door te groeien naar vrijwilligerswerk, een opleiding of betaald werk. Ze hebben vaak wel de motivatie maar nog niet de capaciteiten om in een betaalde of gesubsidieerde baan aan de slag te gaan. Binnen reguliere dagbesteding, waar de nadruk ligt op meedoen aan activiteiten, komen ze onvoldoende tot hun recht. Bij arbeidsmatige dagbesteding verrichten de deelnemers nuttige werkzaamheden, zoals groenonderhoud, houtbewerking, inpakken, assemblage of schoonmaken.

De eerste resultaten zijn positief. Enkele kandidaten hebben al betaald of vrijwilligerswerk gevonden. Het project wordt deels gesubsidieerd door de gemeente. Lucien Peeters wijst erop dat het tarief 50 procent lager ligt dan bij reguliere dagbesteding. Na afloop van dit jaar wordt bekeken of project structureel kan worden voortgezet.