Rob Knoops verlaat Rabobank Horst Venray

Rob Knoops, directievoorzitter Rabobank Horst Venray, gaat vanaf 1 januari aan de slag als directievoorzitter bij Rabobank Weerterland en Cranendonck. Dit betekent dat hij Rabobank Horst Venray gaat verlaten.

Rob Knoops: "Soms komen er kansen voorbij, die je niet kunt laten schieten. Voor mij was dit daar één van. Na negen jaar als directievoorzitter binnen Rabobank Horst Venray voelt dit voor mij als een goed moment voor de bank, voor de medewerkers en voor mezelf om te starten met een frisse wind. De afgelopen jaren hebben we te maken gehad met stevige uitdagingen. De fusie van twee banken, het ontwikkelen van een strategie die ervoor zorgt dat we kunnen blijven voldoen aan de wensen en behoeften van onze klanten, maar ook het opzoeken van samenwerkingen met andere lokale Rabobanken om onze sterke marktpositie te behouden. Ik ben trots op wat we met mede-directieleden, collega's, ledenraad en Raad van Commissarissen hebben bereikt en waar onze bank op dit moment staat. Dit wetende, geeft mij het vertrouwen dat dit de juiste keuze is."

De Raad van Commissarissen is inmiddels gestart met de procedure om een nieuwe directievoorzitter te benoemen.