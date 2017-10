Oktoberfest Venray blijft populair

De zevende editie van het Oktoberfest Venray trok bijna 800 belangstellenden.

Het festijn vond dit jaar plaats In de geheel in Duitse stijl omgetoverde Tennisschool Maascourt aan de Kempweg in Venray. Het personeel was net als vele bezoekers gekleed in lederhosen en dirndles en het bier werd geschonken in echte bierpullen. De ruim zevenhonderd bezoekers konden onder meer genieten van optredens van Die Power Buam, Gert Janssen, Liesl von Possenhofen en Alpenparty.

Op Peel en Maas TV is komende week een impressie van het Oktoberfest te zien.

Foto's: Bas Delhij.