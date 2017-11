Frank Brands assistent-coach Amicitia

Frank Brands uit Overloon is per direct assistent-trainer van zaalvoetbalvereniging ZVV Amicitia.

De club uit Thorn komt uit in de eredivisie. De 36-jarige Brands wordt assistent van hoofdcoach Kevin Meijer. Brands is een echt voetbaldier. In het verleden was hij als zaalvoetballer en coach actief voor Lake Valley uit Venray. Hij kwam zelfs uit voor het Nederlands zaalvoetbalteam. Bij de Duitse topclub Hamburg Panthers was hij assistent van Venraynaar Jos van Gerven. Op dit moment heeft hij een eigen zaalvoetbalschool in Overloon en is hij trainer/coach van de voetbalsters van SSS'18.