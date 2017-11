Lake Valley verliest turbulent duel

De zaalvoetballers van Lake Valley verloren maandagavond nipt van FCP de Bar uit Buchten in een turbulente wedstrijd: 7-8.

De thuisploeg startte goed en nam een 2-0 voorsprong door goed uitgespeelde aanvallen. Het had nog weinig te duchten van de tegenstander die in de subtop in de hoofdklasse meedraait. Net voor rust kwamen de bezoekers uit Buchten toch sterk terug: 2-2 ruststand. Na de rust drukten de gasten door en kwamen heel snel op 2-4. Daarna golfde het spel op en neer met kansen en goals aan beide kanten. Twee tijdstraffen, door een vermeende overtreding en een hele zure verkeerde wissel, werden Lake Valley net te veel: 7-8.