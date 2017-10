Wedstrijd voetbalsters Venray gestaakt

De hoofdklassewedstrijd tussen de voetbalsters van Venray en Nuenen is zondagmiddag bij een 2-0 voorsprong voor thuisploeg Venray gestaakt.

Met nog 21 minuten op de klok besloot de arbiter na een hevige woordenwisseling met de trainer van de gasten het duel te beëindigen. Venray kwam in de eerste helft snel op voorsprong door een goal van Annet van Hout. Nadat een speelster van hekkensluiter Nuenen met een rode kaart was weggestuurd vanwege het slaan van een tegenstander, zette Myrthe van de Laar de thuisploeg nog voor de rust op 2-0. Wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld, is nog niet bekend.