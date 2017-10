Supportersmiddag Mike Teunissen

De supportersclub van Mike Teunissen houdt zaterdag 28 oktober haar supportersmiddag.

De fandag bestaat uit twee delen. Eerst maken de supporters met de hardrijder van Team Sunweb een tocht van zestig kilometer op de racefiets. De deelnemers verzamelen zich rond 12.25 bij clublokaal Roelanzia. De groep fietst in een tempo dat iedereen kan bijbenen. Het tweede gedeelte van de middag start rond 15.00 uur. Roelanzia zorgt, zoals gebruikelijk, voor wat lekkers. Ger Hermans onderwerpt Teunissen dan aan een diepte-interview. Er is dit jaar veel te vertellen over het seizoen van Teunissen. Zo debuteerde hij afgelopen zomer in de Tour de France en behaalde hij grootse successen met zijn ploeg. Uiteraard kunnen supporters ook vragen stellen aan hun wielerheld. Rond 16.30 uur wordt de middag afgerond met een quiz over de kennis van Teunissen. Iedereen kan lid worden van de supportersclub. Iedereen die zich voor vrijdag inschrijft via supportersclub@miketeunissen.nl is zaterdag van harte welkom.