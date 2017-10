Genomineerden wielergala bekend

Tijdens de jaarvergadering van Club 24 zijn de genomineerden voor de titel Limburgse renner van het jaar gekozen. Mike Teunissen, Wout Poels, Tom Dumoulin en Sabrina Stultiens maken kans op de prijs. De winnaars worden op 20 november bekendgemaakt tijdens het wielergala in de Venrayse schouwburg.

Afgelopen jaar nam Dumoulin voor de vierde keer de prijs in ontvangst. De genomineerden voor de de titel Limburgs renner van de toekomst zijn Milan Vader, Jaap Kooijman, Nils Sinschek en Stijn Daemen. "Het is mooi dat de verkiezing dit jaar een regionaal tintje krijgt met Mike Teunissen uit Ysselsteyn en Wout Poels uit Blitterswijck", vertelt wethouder Martijn van der Putten. Sinds 1985 wordt de renner van het jaar gekozen door de leden van Club 24 en negen jaar later werd ook de prijs voor de renner van de toekomst toegevoegd. De prijs bestaat uit een kunstwerk van de hand van Wil van der Laan.

Toekenning van deze prijzen is bedoeld als extra blijk van waardering voor de renners aan het eind van het wielerseizoen. De prijs is opgericht door toenmalig burgemeester Jan Som, KNWU-consul Sjeng Duykers en microfonist Fer Meesen. Veel bekende wielrenners hebben de prijs inmiddels in ontvangst genomen. Namen als Frans Maassen, Rob Ruijgh, Bart Brentjens, Dumoulin, Max van Heeswijk en Raymond Meijs staan inmiddels in de wisselbeker gegraveerd. Limburg profileert zich met de prijs al wielerprovincie. Het evenement in de schouwburg wordt mede mogelijk gemaakt door de stichting Limburg Cycling en de (wieler-)gemeente Venray.