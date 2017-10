Teunissen vierde in China

Mike Teunissen werd maandag vierde in de vijfde etappe van de Ronde van Guangxi in China. De wielrenner van Team Sunweb moest zijn meerdere erkennen in Dylan Groenewegen, Fernando Gaviria en Magnus Cort.

De renner uit Ysselsteyn is in het algemeen klassement terug te vinden op plek 22. Wout Poels uit Blitterswijck staat er in het klassement een stuk beter voor. De wielrenner van Team Sky staat zevende op 24 tellen van de Belgische leider Tim Wellens. Poels werd tijdens de vierde etappe zesde. De Ronde van Guangxi eindigt op dinsdag met de zesde etappe.

Opsteker

Teunissen was opgelucht met het resultaat: "Het was vooral koers op de laatste beklimmingen. Dat hadden we ook als team wel verwacht. Albert Timmer en Lennard Hofstede zouden op Max Walscheid wachten. Vooraan viel het niet stil en toen ze merkten dat Max gelost werd, bleven ze rijden. Op dat moment wist ik dat ik mijn eigen kans kon gaan. Maar dat was zeker niet gemakkelijk. Ik kon me goed plaatsen voor de sprint en moest even door de wind. Ik kwam toen wel nog aan het wiel van Groenewegen en Gaviria. Daar mag ik écht tevreden mee zijn, mooie opsteker", zegt hij op zijn officiële website.