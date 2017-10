Tweede sparringstoernooi Tong-il

Taekwondovereniging Tong-il Venray houdt op zaterdag 4 november voor de tweede keer het Tong-il-sparringstoernooi in sporthal De Raaijhal in Overloon, een officieel erkend toernooi onder auspiciën van de Taekwondo Bond Nederland.

Het toernooi is voor jongens en meisjes in de categorieën pupillen B- en C-klasse, aspiranten en cadetten A-, B- en C-klasse. In de categorie cadetten A-klasse wordt hoofdcontact toegepast. Sinds 1 mei 2013 heeft de Taekwondo Bond Nederland officieel ingevoerd dat er hoofdcontact toegestaan is in de leeftijdscategorie 12 en 13 jaar. Door de komst van het Europees kampioenschap voor cadetten en het wereldkampioenschap voor deze leeftijdsklasse enige jaren geleden, is deze keuze gemaakt.

Een belangrijke beslissing voor het taekwondo in Nederland om mee te gaan met deze door de WTF (Wereld Taekwondo Federatie) geaccepteerde regels voor sparren. Hierdoor kunnen cadetten zich klaarstomen voor internationale toernooien, waarbij hoofdcontact in bijna alle gevallen is toegestaan. Tevens wordt ook de overstap naar de junioren aanzienlijk verkleind en soepeler verlopen. Hierdoor wordt de kans op aansluiting bij de internationale top vergroot. Dit hoofdcontact bij cadetten levert naar verwachting een positieve bijdrage op het gebied van talentontwikkeling. De opening wordt verricht door sportwethouder Anne Thielen van Venray.