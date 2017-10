SSS'18 wint royaal van BVV

SSS'18 won zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen BVV royaal met 4-1 in de tweede klasse H.

Het duel was een dag vervroegd vanwege de jaarlijkse tentfeesten in Overloon. Na een afgeslagen corner opende Stan Venhuizen de score: 1-0. SSS'18 was veel sterker en vlak voor de pauze scoorde Bas Joosten de tweede treffer: 2-0. De bezoekers uit Den Bosch kwamen na rust terug tot 2-1 maar Koen van Bree verruimde de marge weer: 3-1. BVV kwam na een rode kaart (twee keer geel) met tien man te staan waarna Koen Verlinden de eindstand op 4-1 bracht.