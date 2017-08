Schoolatletiekdag op 24 september

ATV Venray houdt op zondag 24 september onder het motto 'Bewegen is gezond, samen sportief bewegen vaak beter' de jaarlijkse Schoolatletiekdag voor leerlingen van de basisscholen in de gemeente Venray en omliggende gemeenten.

De jongens en meisjes worden ieder ingedeeld in teams per schoolgroep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8. De onderdelen op deze atletiekdag zijn 40 of 60 meter sprint, verspringen, 400 meter, vortexwerpen en medicijnbal stoten. Ook dit jaar worden deze onderdelen uit het Athletic Champs-programma van de nationale Atletiek Unie beoefend. Daarbij is er in kortere tijd meer sportieve actie voor de deelnemers. De wedstrijden duren van 11.00 tot 14.30 uur, waarna de prijsuitreiking plaatsvindt. De wedstrijden worden gehouden op de atletiekbaan op sportpark De Wieën in Venray.

Aanmelden kan tot en met maandag 18 september via de school. Na-inschrijven kan op de wedstrijddag van 9.30 tot 10.00 uur in het clubhuis van ATV Venray, bij de atletiekbaan. Informatie: telefoonnummer (0478)586208 of kijk op www.atvvenray.nl.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.