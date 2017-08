Prijzen naar Eindhoven op jeugdtoernooi Lake Valley

Op het dertiende jeugdzaalvoetbaltoernooi van Lake Valley gingen de hoofdprijzen naar Eindhoven. In de categorieën 0-13 en 0-15 won FC Eindhoven en bij 0-17 SENC Eindhoven.

Het jeugdtoernooi startte in sporthal de Wetteling om 9.00 uur met het toernooi voor 0-13-teams. In de finale won FC Eindhoven met 1-0 van ZVS 2 uit St. Michielsgestel. Joep Koppert van ZVS 2 werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Het Venrayse team van Lake Valley werd zevende en laatste. Het team, dat bestaat uit bijna allemaal nieuwe jonge zaalspelers, deed ervaring op en sleepte zelfs twee gelijke spelen uit de strijd. Alle andere wedstrijden, behalve de laatste wedstrijd, werden met slechts één doelpunt verschil verloren.

Van 13.00 uur tot 17.00 uur gingen negen 0-15-teams aan de slag. Er werd gespeeld in drie poules en daarna finalewedstrijden. In de finalepoule won FC Eindhoven 1 twee keer: van FC Eindhoven 2 en Beringe. Zij werden dus winnaar. Jayden Bansradj van FC Eindhoven 1 werd speler van het toernooi. Lake Valley trad met twee teams aan. Beide teams eindigden in de middenmoot. Nadat zij beide tweede werden in de poule eindigden zij uiteindelijk op de vijfde en zesde plaats. Lake Valley 1 won met 2-0 van Lake Valley 2.

Op het laatst gingen vijf 0-17-teams aan de slag van 17.00 uur tot 20.00 uur. Lake Valley speelde erg sterk en won de poule waarin elk team tegen elkaar speelde. In de finale werd het 1-1 tegen SENC uit Eindhoven. Penalty's moesten vervolgens de beslissing brengen. SENC won met 5-4. Tim Jeuken van Lake Valley werd uitgeroepen tot speler van het toernooi in de categorie 0-17 jaar.