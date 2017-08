'Hockey op de kaart zetten'

Michael Deeks vertrekt vrijdag met het hockeyteam Top Limburg B naar Amstelveen voor EK Youth. De samenstelling van deze ploeg is uniek. Het is namelijk een selectieteam van B-spelers uit Noord- en Midden-Limburg. Het team, met vijf spelers uit Venray, strijdt tegen een aantal van de beste teams uit binnen- en buitenland.

Verschillende spelers van het combinatieteam Top Limburg volgen onderwijs aan het Valuascollege in Venlo. Daar volgen zijn het TOPhockey-programma. Een van de begeleiders van die opleiding is Marc Routs. Tijdens een trainingsstage in Barcelona werd Routs benaderd door oud-international Sander van der Weide. Of Routs met een regioteam mee wilde doen aan het EK Youth tijdens het EK hockey in Amstelveen. Uiteindelijk werd Deeks benaderd om Routs te helpen. De hockeyklas van Routs was immers te klein om aan een toernooi mee te doen. ''Ik kreeg die vraag pas begin juni. Het was erg krap om alles op tijd te regelen. Dit samenwerkingsverband in de hockeywereld is uniek. We hebben spelers van verschillende clubs die voor dit toernooi samenkomen. We hebben ook pas drie keer getraind, maar we hebben een goede groep dus ik heb vertrouwen in het toernooi."

Donderdag in Peel en Maas een interview van Willem Menting met Michael Deeks.