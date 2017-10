Sloop viaduct Leunen gaat door

De sloop van het viaduct over de Leunseweg, tussen Leunen en Venray, gaat door.

Dat heeft de stuurgroep van de gemeente Venray en de provincie donderdag besloten. Na het verdwijnen van het viaduct komt er een turborotonde op de kruising Leunseweg-Deurneseweg. De dorpsraad is teleurgesteld over het besluit. In een brief aan de stuurgroepleden drong de dorpsraad aan op uitstel, omdat de knelpunten niet goed onderzocht zijn. De sloop staat op de planning voor eind 2019.