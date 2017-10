Onvrede over verdwijnen viaduct

De dorpsraad van Leunen blijft zich verzetten tegen de voorgenomen sloop van het viaduct over de Leunseweg. Ondanks alle bijeenkomsten en gesprekken is de dorpsraad er niet van overtuigd dat het alternatief, een turborotonde, een betere oplossing is.

Op donderdag 26 oktober neemt de stuurgroep van provincie en gemeente een besluit. De Leunse dorpsraad besloot maandagavond nogmaals het ongenoegen kenbaar te maken. "Het lijkt wel een prestigeobject. Het is geen goed onderbouwd plan met allerlei open eindjes", zei voorzitter Jeroen van de Leur. Sjaak Rongen is contactpersoon namens de dorpsraad. "Het is ons nog steeds niet duidelijk waarom het viaduct weg moet", vertelde Rongen. "Het plan is ook nog niet compleet. Ze weten bijvoorbeeld niet eens hoe de fietsers naar De Brier of naar het sportpark gaan. Het lijkt dat er een pas een oplossing wordt gezocht nadat het viaduct is gesloopt. Dit moet andersom."

De huizen die het dichtst bij het viaduct staan krijgen straks te maken met meer geluidsoverlast. Nu raast het verkeer tussen Deurne en Wanssum over het viaduct. Bij een rotonde moeten auto's afremmen en weer optrekken. Daardoor produceren ze meer geluid. "Er moeten nog geluid- en fijnstofmetingen worden gedaan. Ook zijn de fietstellingen nog niet meegenomen", aldus Rongen. De dorpsraad wil ook geen bocht in de fietstunnels, vanwege de sociale veiligheid. De recente bijeenkomst over de plannen met de Deurneseweg in het gemeentehuis is niet goed bevallen. "We konden vragen op papier zetten. Dat hebben we gedaan maar een antwoord is er nog niet."