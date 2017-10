Twist over steun The B

De gemeenteraad is sterk verdeeld over de extra steun van drie jaar lang 60.000 euro die het college in petto heeft voor jongerencentrum The B. D66 en SP steunen de impuls terwijl andere partijen uiterst kritisch reageren.

Ook D66 heeft de afkeurende geluiden van de andere sozen in de gemeente Venray gehoord. "Wij zijn ervan overtuigd dat deze investering van 60.000 euro zinvol en noodzakelijk is", zegt D66-fractieleider Daan Janssen in zijn reactie op de begroting. The B heeft de toekomstvisie 'The Next Step' opgesteld. Met in het weekeinde een poppodium en doordeweeks jongerenwerkactiviteiten. "Vrijwilligers zijn het hart van The B. Maar de afgelopen jaren is gebleken dat het te veel gevraagd is voor jongeren en vrijwilligers om de soos draaiende te houden", meent Daan Janssen.

In Peel en Maas van deze week de reacties van alle partijen.