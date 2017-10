Gemeente sponsor ijsbaan

Burgemeester en Wethouders willen de stichting Winterpret drie jaar lang sponsoren met 7500 euro per jaar. De stichting is verantwoordelijk voor de ijsbaan die rond de kerstdagen in het centrum staat. Het college sponsort het evenement omdat de ijsbaan belangrijk is voor de profilering en promotie van Venray, maar de stichting moeite heeft om rond te komen.

Met de 7500 euro per jaar wordt de gemeente gedurende drie jaar Platinasponsor van de ijsbaan. Een Platinasponsor krijgt vrijkaarten voor de schaatsbaan, mag deelnemen aan het curlingtoernooi en mag zijn logo overal laten zien. Burgemeester en wethouders stellen de vrijkaarten beschikbaar aan inwoners van de gemeente met een laag inkomen. "Inwoners voor wie een paar uurtjes schaatsen niet vanzelfsprekend is", zegt wethouder Ike Busser namens het college. De gemeente schakelt het Platform Lage Inkomens Venray in voor de verdeling van de vrijkaarten.

In de begroting heeft de gemeente Venray geen geld uitgetrokken voor sponsoring. Het college betaalt de sponsoring uit het potje voor onvoorzien. Als er meer verzoeken om sponsoring komen, bekijkt het college elke vraag afzonderlijk.