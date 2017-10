Voorzitter Leunse dorpsraad stopt

Jeroen van de Leur neemt na de verkiezingen van maart 2018 afscheid als voorzitter van de Leunse dorpsraad. Hij nam in 2007 de hamer over van Wim Jenniskens.

"Na elf jaar is het een mooi moment om te stoppen", zei Van de Leur maandag in de dorpsraadvergadering. "Vooral het laatste jaar is nogal hectisch geweest." Daarmee doelde hij op de plannen voor het Polenhotel en de sloop van het viaduct. Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen houdt de dorpsraad iedere vier jaar ook zelf verkiezingen. De dorpsraad telt momenteel dertien leden. Van de elf aanwezige leden gaven maandag er zeven aan te willen doorgaan. Jeroen van de Leur en Barry Willems stoppen en twee leden twijfelen nog. De dorpsraad gaat de komende tijd op zoek naar aanvulling.