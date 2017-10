Schoolreünie in Meerlo

Voormalige klasgenoten van het zesde schooljaar 1963 van de lagere school Meerlo ontmoetten elkaar tijdens een schoolreünie in 't Brugeind in Meerlo, op de plek waar vroeger de kleuterschool was gevestigd.

"Het was ruim 50 jaar geleden dat wij aan de hand van ons moeder of grotere broer of zus naar onze eerste school, de bewaarschool zijn gebracht. Deze was gehuisvest in de 'Kapelanie' aan de Hoofdstraat 47, waar nu Theo van de Water woont. We hebben daar de groepsfoto gemaakt", kijkt een van de deelnemers, Jan Poels, terug op een geslaagde schoolreünie. "Juffrouw Toos Gielen bracht ons in korte tijd veel dingen bij, zodat we geruisloos overstapten naar de lagere school. In 1963 namen we afscheid van de school. Ieder van ons zette de opleiding verder voort op een school die paste bij zijn of haar mogelijkheden."

Na een welkomstwoord van de reüniecommissie werd iedereen voorgesteld, daarna gingen de oud-leerlingen een rondje wandelen door Meerlo. Er werd ook een groepsfoto gemaakt voor de toenmalige bewaarschool. In de voormalige school werd een kijkje genomen en door de achterdeur ging het naar de Molenbeek, waar iedereen herinneringen kon ophalen.