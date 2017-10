Archeologie en fossielen

In het kader van de Nationale Archeologiedagen wordt op donderdag 26 oktober een archeologiedag met allerlei activiteiten gehouden voor de leerlingen van groep 7/8 van basisschool Eigenwijs Oirlo/Castenray.

Maar ook volwassenen krijgen de gelegenheid om meer te weten en te zien van de archeologie in Oirlo en Castenray. Op maandag 30 oktober kunnen ze vanaf 19.30 uur terecht in gemeenschapshuis De Wis aan de Matthiasstraat 2 in Castenray. De Diepeling in Castenray is niet alleen een vindplaats van archeologische voorwerpen, maar er wordt ook regelmatig gezocht naar bijzondere stenen en fossielen. Een van deze stenenzoekers is Jan Schattevoet uit Sevenum. Hij vertelt op 30 oktober over zijn bijzondere vondsten van stenen en fossielen aan de Diepeling in Castenray. Jan Schattevoet komt in Castenray met een verrassende vondst en hij brengt een deel van zijn collectie mee. De lezing met expositie op maandag 30 oktober vindt plaats in De Wis, Matthiasstraat 2 in Castenray. De organisatie is in handen van Stichting Heemkundig Genootschap Castenray en Stichting Ald Oeldere. Aanvang: 19.30 uur, toegang gratis.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.