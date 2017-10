Meerlose kinderen helpen muurschilder

Twee scholieren uit Meerlo hebben de Nicaraguaanse muurschilderes Tania Gutierrez Cerrato geholpen bij het maken van een grote muurschildering in het Wereldpaviljoen in Steyl.

De zusjes Hazel Fleur (10) en Emely Theunissen (8) hanteerden als volleerde schilders de kwast. De muurschildering die de Nicaraguaanse kunstenares samen met kinderen tijdens de herfstvakantie heeft gemaakt is een aanwinst van het Wereldpaviljoen in Steyl. Drie dagen heeft ze samen met kinderen gewerkt aan de muurschildering van vijftien vierkante meter in de hal van de douane van het Wereldpaviljoen. Het thema van deze muurschildering is Nicaragua. Een kleurrijk schilderij van een musicerende jongen en zingend meisje van verschillende, kleurrijke culturen.

Op de achtergrond twee van de zeventien vulkanen die het land rijk is. Beneden de slang die niet alleen een vruchtbaarheidssymbool is maar ook een teken van vernieuwing. En rechts prijkt de kleurrijke paradijsvogel. De kunstenares is op uitnodiging van het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua en met steun van de Europese Commissie op tournee door ons land.