De Barbanson wil derde keer VVD-kar trekken

Ingeborg de Barbanson wil ook bij de verkiezingen van maart 2018 de VVD-lijst aanvoeren in Venray.

Komend najaar heeft de ledenvergadering het laatste woord over de samenstelling van de kieslijst. Ingeborg de Barbanson zit vanaf 2006 in de gemeenteraad. Bij de verkiezingen van 2009 en 2014 was ze al VVD-lijsttrekker. In 2010 volgde ze Frans van der Kruijf op als fractieleider. Bij de laatste drie verkiezingen behaalde de VVD telkens twee zetels.

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.