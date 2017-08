Schijt aan de Grens in de startblokken

Jan Fleurkens bij het affiche van Schijt aan de Grens, het festival begint over twee dagen. (Foto: Henk Lammen)

Jan Fleurkens bij het affiche van Schijt aan de Grens, het festival begint over twee dagen. (Foto: Henk Lammen)

Het grensoverschrijdende festival Schijt aan de Grens staat in de startblokken. Op vier podia in Venray, Geijsteren, Overloon en Holthees wordt een kleurrijke mix van muziek, theater, kunst en culinaire versnaperingen gepresenteerd op zaterdag 26 en zondag 27 augustus. "We willen de grens tussen Venray en Boxmeer slechten", zegt Jan Fleurkens, een van de organisatoren van het tweedaagse evenement.

Op cultureel gebied en recreatief niveau wordt er niet of nauwelijks samengewerkt tussen de gemeenten Venray en Boxmeer. Voor enkele muziek- en cultuurliefhebbers reden om de mouwen op te stropen om de culturele betrekkingen tussen beide gemeenten te intensiveren. De eerste plannen voor het evenement dateren al van vijf jaar geleden. Voor kaartverkoop zie: www.schijtaandegrens.nl.

In Peel en Maas van deze week een interview met Jan Fleurkens.