Martijn Direks nieuw CDA-raadslid

Martijn Direks (40) uit Castenray wordt hoogstwaarschijnlijk de opvolger van Anna Thielen in de gemeenteraad.

Er ontstaat een vacature in de CDA-fractie als Anne Thielen op 19 september gekozen wordt tot wethouder. Op basis van de kieslijst is de opgestapte wethouder Lucien Peeters uit Leunen de eerste die in aanmerking komt voor de vrijkomende zetel. Peeters stond tweede op de CDA-lijst achter lijsttrekker Jan Loonen. Maar Peeters liet bij zijn vertrek al direct weten de politiek de rug toe te keren. Martijn Direks nam de zestiende plek in. Op basis van zijn hoge aantal voorkeurstemmen (175) kan hij de stoel van Anne Thielen innemen. Daarmee krijgt Castenray na vijftien jaar weer een raadslid, na Henri van de Ven die van 1994 tot 2002 in de raad zat. Overigens heeft Anne Thielen ook Castenrayse roots. Haar vader Wim is geboren en getogen in het dorp.