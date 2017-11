Bijzonder grafkruis voor oorlogsmuseum

Het Oorlogsmuseum in Overloon kreeg donderdag een bijzondere schenking. Het gaat om een houten grafkruis dat halverwege de jaren '40 in de berm stond in Holthees, op de grens met Limburg. Het grafkruis markeerde een veldgraf van zes militairen.

Het houten kruis werd uitgerekend op Allerzielen aan het museum geschonken en is afkomstig van iemand die als jong kind destijds tegenover de gemarkeerde plek woonde. Het kwam, vermoedelijk na het ruimen van het veldgraf, in bezit van de familie en is nu dus overgebracht naar het museum. Op het kruis staat in het Duits: hier rusten zes onbekende soldaten.

De vraag is nu wie die zes militairen waren. Waren het Duitse parachutisten? Dat zou kunnen, want onder de Duitse tekst staat een parachute en een hakenkruis. Of waren het Britten? Dat is ook niet ondenkbaar, want er staat een afkorting 'engl.' op, en dat zou op Engelsen kunnen wijzen. Wie heeft hier nu wie begraven, is dus de vraag. Het museum gaat met die vraag aan de slag en hoopt hier binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven. Daarna zal het houten kruis onderdeel worden van de tentoonstelling.