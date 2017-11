"Het leven is intens en snel"

Het is de week dat de gemeenteraad van Venray zich uitspreekt over de komst van het zogenaamde Polenhotel in de oude melkfabriek in Leunen. De discussie laaide in de afgelopen weken hoog op. Voor Damian Kociok (40) en zijn vrouw Asia (38) is het nog net geen ver-van-mijn-bedshow. Al ruim tien jaar woont en werkt het echtpaar van Poolse afkomst in Venray.

Damian en Asia komen beiden uit de omgeving van Opole. Op zoek naar een betere toekomst kwamen ze ieder voor zich zo'n vijftien jaar geleden vanuit Polen naar Nederland. In 2004 gingen ze samenwonen in Landweert, een jaar later trouwden ze. In 2011 verhuisden ze naar de Brabander. Ze voelen zich inmiddels ingeburgerd, al was de begintijd niet gemakkelijk. "We hadden vooral contact met landgenoten. Dat veranderde eigenlijk pas echt na de geboorte van onze kinderen. Zeker toen ze naar school gingen. We konden kiezen uit vijftien scholen", lacht Asia als ze terugdenkt aan de schoolkeuze voor hun kinderen. "Kies er dan maar eentje uit."

Donderdag in Peel en Maas hun verhaal.