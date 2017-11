In actie voor kinderen

Stickers, astronautenpakken en symbolica-medaillons van de Efteling. Bij supermarkten kunnen kinderen van alles sparen. Deze acties gaan vaak aan de neus voorbij van gezinnen die bij de voedselbank lopen. Speciaal voor die gezinnen is Trudi Goosens in actie gekomen.

Goosens nam woensdagochtend in de Albert Heijn in Venray tientallen stickerboeken in ontvangst en ze kreeg ook nog eens 4800 stickers. Later kwam supermarktmanager Pieter de Greef nog met dozen vol restanten van de astronautenactie van de supermarkt. Alle spullen gaan naar de voedselbank Limburg-Noord. Gerda van Stelten, voorzitter van de voedselbank, is blij met de actie van Goosens. "Gezinnen die bij de voedselbank lopen, krijgen zulke stickerboeken nooit vol. Het gaat om gezinnen die moeten rondkomen onder het bijstandsniveau, dus zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken."

Donderdag in Peel en Maas meer informatie.