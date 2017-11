Man (33) mishandeld door jongeren

Een 33-jarige man uit Venray is maandagavond in de Fagotstraat in Venray door enkele jongeren geslagen en geschopt. Het slachtoffer is volgens de politie lichtgewond geraakt bij de mishandeling.

De man sprak rond 20.00 uur enkele jongeren aan op hun gedrag in de speeltuin in de Fagotstraat. Kort daarna, om 21.10 uur, kwamen de jongeren verhaal halen bij een woning in dezelfde straat. Het slachtoffer was op dat moment in die woning aanwezig. De man werd daar meerdere malen geschopt en geslagen. Volgens de politie zijn de daders ongeveer 16 jaar oud. De politie zoekt getuigen van de mishandeling. In een bericht op Facebook roept de politie de daders op om zich te melden bij de politie in Venray. Bij vaststelling van de vermoedelijke identiteit van jongeren zal, in overleg met justitie, mogelijk worden overgegaan tot aanhouding buiten heterdaad. Dat wil zeggen dat de arrestaties in de vroege ochtend gaan plaatsvinden. Getuigen kunnen contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Mensen kunnen zich ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.