Britt Jans-Beken Nederlands kampioen

Britt Jans-Beken is zondag in Dongen Nederlands kampioen geworden bij de 85cc grote wielen (MON). De 13-jarige Wanssumse begon de wedstrijd met een voorsprong van tien punten op Amber Simons (Well). Met een eerste en vierde plaats in de manches behaalde zij genoeg punten om de titel te grijpen. In het dagklassement reed ze naar de derde plaats.

Donderdag in Peel en Maas alle uitslagen.