Brand in cel Rooyse Wissel

De brandweer rukte maandag even voor 17.00 uur uit naar tbs-kliniek de Rooyse Wissel in Oostrum.

De brandweer werd gealarmeerd door het automatisch brandalarm van de kliniek aan de Wansumseweg. Het korps rukte vervolgens met een snel interventievoertuig, een tankautospuit en de officier van dienst uit. De brand was snel onder controle. Het betrof een brandende matras in een cel. Het vuur ging gepaard met een fikse rookontwikkeling. Enkele personeelsleden en de bewoner van de cel ademden tijdens de evacuatie rook in. Ze zijn ter plaatse onderzocht door het aanwezige ambulancepersoneel. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

De brandweer heeft de afdeling, waar de rook hing, geventileerd en metingen uitgevoerd op koolmonoxide. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt.