Schenking voor gezinshereniging

Tijdens de vergadering van de Werkgroep Vluchtelingen Welkom in Venray is aan voorzitter Piet Kroft een bedrag van 522 euro overhandigd door ds. Rien op den Brouw en Mohammed Nhass.

Het geld is bedoeld voor het Noodfonds-Gezinshereniging. In februari vorig jaar speelde in MFC Brukske de voorstelling 'As I left my father's house'. Deze voorstelling werd door meer dan 150 bezoekers bezocht. Dit toneelstuk over vluchtverhalen van migranten laat de verbondenheid tussen mensen met verschillende achtergronden en religies zien. De voorstelling werd gesponsord door Rotaryclub Venray, de gemeente Venray en andere landelijke en regionale organisaties. De organisatoren van de voorstelling hadden nog een restbedrag in kas en zij hebben dit namens de Marokkaanse moskee en de protestantse gemeente geschonken aan het fonds.