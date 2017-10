Venray van toen op Peel en Maas TV

Venray van toen staat in het teken van de historie van de Vredeskerk.

In het programma Venray van toen wordt zaterdag 4 november aandacht geschonken aan de geschiedenis van de Vredeskerk, die in 1964 in gebruik werd genomen.

De grote voortrekker bij de bouw van deze kerk is pastoor Geerits. Venray van toen is een geschiedenisprogramma met historische beelden uit de gemeente Venray. Het programma wordt ingeleid door presentator Paul Rutten. Dit programma komt tot stand door een samenwerking tussen Sinvid Mediamakers en Van den Munckhof BV. De nieuwe uitzending van Venray van toen wordt vanaf zaterdag 4 november 19.00 uur elk uur herhaald tot en met zondag 5 november 18.00 uur. Het programma Venray van toen komt tot stand door een samenwerking tussen Sinvid Mediamakers en Peel en Maas TV.